Институт физики НАНА раскритиковали за неиспользование своего оборудования

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В институте физики Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) состоялось заседание бюро отделов физико-математических и технических наук. Об этом Report сообщили в НАНА.

На заседании академик-секретарь, академик Акиф Гаджиев и директор института, член-корреспондент НАНА Назим Мамедов проинформировали собравшихся о вопросах, стоящих на повестке дня.

Заместитель директора по инновациям и трансферу, доктор физико-математических наук Аяз Байрамов выступил с докладом на тему "Разработка инновационных тонкослойных технологий в институте физики НАНА".

Было отмечено, что несмотря на то, что согласно правилам инновационного сектора сотрудникам других институтов разрешается работать на оборудовании института физики, они данной возможностью не пользуются. Этот вопрос было решено обсудить на заседании президиума НАНА.

В конце заседания были заслушаны и приняты отчеты по проектам, получившим гранты Научного фонда Государственной нефтяной компании Азербайджана.