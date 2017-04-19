 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В МИД России прокомментировали вопрос о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Москве

    Захарова: Вероятность контактов глав МИД Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию существует

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Вероятность контактов глав МИД Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию в Москве существует.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве для обсуждения вопроса урегулирования карабахского конфликта.

    "Пока конкретных очертаний нет, если только появятся какие-то конкретные данные, то мы проинформируем об этом", - сказала Захарова.

    Отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться карабахский конфликт во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером, М.Захарова сказала, что "среди других тем этот вопрос также может быть обсужден".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi