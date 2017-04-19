В МИД России прокомментировали вопрос о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Москве

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Вероятность контактов глав МИД Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию в Москве существует.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве для обсуждения вопроса урегулирования карабахского конфликта.

"Пока конкретных очертаний нет, если только появятся какие-то конкретные данные, то мы проинформируем об этом", - сказала Захарова.

Отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться карабахский конфликт во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером, М.Захарова сказала, что "среди других тем этот вопрос также может быть обсужден".