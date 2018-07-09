Встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится 11 июля в Брюсселе

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта состоится 11 июля в Брюсселе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, встреча запланирована в рамках саммита НАТО в столице Бельгии.

Отвечая на вопрос журналистов, глава МИД заявил, что азербайджанская сторона ожидает прогресса в переговорах.

МИД Азербайджана также распространило информацию о предстоящей встрече министров.

"Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Шефер – США) встретятся в 11 июля в Брюсселе. Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. На встрече будет обсуждён переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта", - говорится в сообщении МИД.