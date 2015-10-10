​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 81 огневой удар по позициям врага

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 79 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации министерства, армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгаракоюнлу, Гюлистан Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх Тертерского района, Сарыджалы, Кянгярли, Шихлар, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Вейсялли, Горган Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 81 огневой удар по огневым точкам, позициям и окопам армян.