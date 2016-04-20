В Брюсселе прошли обсуждения по нагорно-карабахскому конфликту

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Центре европейской политики в Брюсселе состоялись обсуждения на тему "Нагорно-карабахский конфликт. Что на очереди?"

Как сообщает Report со ссылкой на Euractiv, в обсуждениях участвовали депутат Европарламента Ричард Ховит, член Консультативного совета Центра европейской политики Денис Саммут, руководитель проекта "Конфликт, насилие и создание мира на Кавказе" при Стокгольмском международном институте исследования проблем мира Нил Мелвин и бывший французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Жак Фор.

Ричард Ховит заявил, что Евросоюз должен стать частью Минского процесса, в противном случае нагорно-карабахский регион столкнется с риском начала крупномасштабной войны. Он отметил, что Южный Кавказ, обладающий большим потенциалом развития, является важным регионом для Европы, и по этой причине Евросоюз необходимо привлечь к переговорам.

Д.Саммут в ходе обсуждений подчеркнул, что Евросоюз должен увеличить свою роль не только в Нагорном Карабахе, но и на всем Южном Кавказе.

Руководитель проекта "Конфликт, насилие и создание мира на Кавказе" при Стокгольмском международном институте исследования проблем мира Нил Мелвин заявил, что его удивила слабая реакция Евросоюза к последним противостояниям между сторонами. По его мнению, продажа Россией оружия обеим сторонам разжигает конфликт, единственным решением этого является запрещение торговли оружием в регионе.

Бывший французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Жак Фор и другие ораторы защитили деятельность Минской группы.