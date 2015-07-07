Уорлик: США привержены работе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ "В ходе встреч в Вашингтоне сопредседатели услышали от США, что мы привержены работе с Россией и Францией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал сопредседатель МГ ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

Напомним, 6 июля посредники прибыли в Вашингтон, где планировали обсудить нагорно-карабахское урегулирование на встречах в Госдепартаменте, министерстве обороны и Совете национальной безопасности США.