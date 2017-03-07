 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Cопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Азербайджан в конце недели

    Стефан Висконти: На этот раз сопредседатели посетят страны в разное время из-за проблем с логистикой и составлением повестки дня

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Азербайджан на этой неделе.

    Как сообщает Report, об этом в интервью Mediamax заявил сопредседатель МГ ОБСЕ от Франции Стефан Висконти.

    По его словам, посредники вначале посетят Азербайджан, затем, в течение марта они также посетят Армению и Нагорный Карабах.

    По словам Висконти, на этот раз сопредседатели посетят страны в разное время из-за проблем с логистикой и составлением повестки дня.

    Как сообщили Report в посольстве США в Баку,  сопредседатель МГ ОБСЕ от США Ричард Хогланд посетит Баку в конце недели.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi