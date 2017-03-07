Cопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Азербайджан в конце недели

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Азербайджан на этой неделе.

Как сообщает Report, об этом в интервью Mediamax заявил сопредседатель МГ ОБСЕ от Франции Стефан Висконти.

По его словам, посредники вначале посетят Азербайджан, затем, в течение марта они также посетят Армению и Нагорный Карабах.

По словам Висконти, на этот раз сопредседатели посетят страны в разное время из-за проблем с логистикой и составлением повестки дня.

Как сообщили Report в посольстве США в Баку, сопредседатель МГ ОБСЕ от США Ричард Хогланд посетит Баку в конце недели.