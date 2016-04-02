Совет Европы призывает стороны карабахского конфликта остановить ненужное кровопролитие - генсек

Баку. 2 Апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил в субботу о глубокой обеспокоенности обострением военных действий на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении генсека Совета Европы.

"Совет Европы призывает обе стороны остановить это совершенно ненужное кровопролитие, которое никуда не ведет, кроме как к дальнейшему насилию и гибели людей, в том числе многих гражданских лиц", - говорится в заявлении.

"Я настоятельно призываю стороны защитить право на жизнь, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека, вернуться к прекращению огня и возобновить мирные переговоры. Это гуманитарный императив", - подчеркнул Т.Ягланд.