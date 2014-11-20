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    Сопредседатели МГ ОБСЕ: Обломки вертолета находятся на заминированном участке нейтральной зоны линии соприкосновения

    Посредники обеспокоены отсутствием гуманитарного доступа к месту падения вертолета

    Баку. 20 ноября. REPORT. AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ "обеспокоены отсуствием гуманитарного доступа к месту падения военного вертолета, сбитого ВС Азербайджана 12 ноября".

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ, распространенном сегодня.

    "Обломки вертолета находятся на заминированном участке нейтральной территории линии соприкосновения. Мы призываем стороны прекратить огонь в непосредственной близости от места падения и содействовать разминированию окружающей территории",- отмечается в заявлении посредников.

    Сопредседатели напомнили о своем заявлении от 12 ноября, в котором напомнили сторонам об их ответственности по соблюдению режима прекращения огня и приверженности к поиску мирного урегулирования конфликта, как было заявлено на встречах в Сочи, Ньюпорте и Париже.

    Напомним, 12 ноября армянский военный вертолет Ми-24 был сбит в 1700 метров на северо-востоке от села Кенгерли Агдамского района при попытке атаковать позиции ВС Азербайджана.  

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