Сопредседатели МГ ОБСЕ: Обломки вертолета находятся на заминированном участке нейтральной зоны линии соприкосновения

Баку. 20 ноября. REPORT. AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ "обеспокоены отсуствием гуманитарного доступа к месту падения военного вертолета, сбитого ВС Азербайджана 12 ноября".

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ, распространенном сегодня.

"Обломки вертолета находятся на заминированном участке нейтральной территории линии соприкосновения. Мы призываем стороны прекратить огонь в непосредственной близости от места падения и содействовать разминированию окружающей территории",- отмечается в заявлении посредников.

Сопредседатели напомнили о своем заявлении от 12 ноября, в котором напомнили сторонам об их ответственности по соблюдению режима прекращения огня и приверженности к поиску мирного урегулирования конфликта, как было заявлено на встречах в Сочи, Ньюпорте и Париже.

Напомним, 12 ноября армянский военный вертолет Ми-24 был сбит в 1700 метров на северо-востоке от села Кенгерли Агдамского района при попытке атаковать позиции ВС Азербайджана.