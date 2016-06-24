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    ​Сопредседатели МГ ОБСЕ озвучили призыв к сторонам карабахского конфликта

    Призываем стороны уважать соглашения, достигнутые по итогам встреч в Вене и Петербурге

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны конфликта уважать соглашения, которые были отражены в совместном заявлении по итогам встречи в Вене 16 мая и в Санкт-Петербурге 20 июня.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.

    "Призываем Азербайджан и Армению устранить все оставшиеся препятствия для расширения миссии личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспшика. Мы также призываем к достижению прогресса в субстантивных переговорах и по предложению создания механизма расследования ОБСЕ", - говорится в заявлении.

    Посредники также подтвердили намерение продолжить работу с обеими сторонами для продвижения вперед результатов последних двух встреч президентов.

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