ОБСЕ обеспокоено обострением ситуации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ "Мы настоятельно призываем стороны нагорно-карабахского конфликта проявить политическую волю, для активизации переговорного процесса".

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Сербии Ивица Дачича и сопредседателей Минской группы ОБСЕ от США, РФ и Франции, размещенном на сайте данной международной структуры.

Заявление было принято по итогам встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ с действующим председателем ОБСЕ Ивицей Дачичем и генеральным секретарем организации Ламберто Заньером.

В документе отмечается решимость сопредседателей МГ ОБСЕ предпринять усилия в направлении активизации переговорного процесса для урегулирования затянувшегося конфликта.

Подчеркнута важность снижения случаев обострения ситуации на линии соприкосновения войск, что является угрозой для региональной безопасности и ставит под удар жизнь мирных жителей.

Отмечается, что всплеск насилия пришелся на январь, когда на линии соприкосновения погибло 12 человек, еще 18 были ранены. В то время как за весь 2014 год общее число погибших было в пределах 60 человек.

"Мы встревожены тем, что данная тенденция продолжается", - говорится в документе, где говорится о том, что военного пути урегулирования конфликта нет, и стороны должны прекратить использование силы.

В то же время в заявлении привлекается внимание к необходимости решения гуманитарных вопросов, включая, возвращение тел убитых и пленных.