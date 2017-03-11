Сопредседатель: Заявления по итогам встреч президентов подразумевают меры по увеличению доверия между сторонами

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Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Как известно, конфликты на постсоветском пространстве называются замороженными, но нагорно-карабахский конфликт имеет отличное определение.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

Комментируя заявление посла США в Баку Роберта Секуты, который во время посещения зоны конфликта назвал конфликт "затянувшимся", Р.Хогланд сказал, что такое определение дает надежду на то, что решение конфликта будет найдено.

Говоря о вопросе увеличения наблюдателей миссии ОБСЕ, Р.Хогланд сказал, что не хотел бы делиться своим мнением на этот счет: "Но заявления по итогам встреч президентов в Вене и в Санкт-Петербурге подразумевают меры по увеличению доверия между сторонами. Думаю, что важной задачей является, чтобы стороны позитивно подошли к процессу".

Стоит отметить, что Р.Хогланд на пресс-конференции отказался ответить на вопрос по поводу двух азербайджанцев, которые удерживаются оккупантским режимом в Нагорном Карабахе: "Это очень чувствительный вопрос и я не хотел бы его еще больше осложнить".