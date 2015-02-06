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    ​Солдат азербайджанской армии погиб в перестрелке с армянами

    Врачам не удалось спасти его жизнь

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Вечером 5 февраля в перестрелке с армянскими вооруженными подразделениями был тяжело ранен военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, солдат Агаев Фарид Руфат оглу.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Несмотря на оказание ему своевременной медицинской помощи, спасти жизнь Ф.Агаеву не удалось.

    Руководство министерства обороны приносит семье и близким шехида глубокие соболезнования. 

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