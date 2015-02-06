​Солдат азербайджанской армии погиб в перестрелке с армянами

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Вечером 5 февраля в перестрелке с армянскими вооруженными подразделениями был тяжело ранен военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, солдат Агаев Фарид Руфат оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Несмотря на оказание ему своевременной медицинской помощи, спасти жизнь Ф.Агаеву не удалось.

Руководство министерства обороны приносит семье и близким шехида глубокие соболезнования.