Прошлой ночью погибли пятеро военнослужащих армянской армии, еще четверо получили ранения

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В результате наблюдавшейся вчера ночью напряженности во фронтовом регионе погибли пятеро военнослужащих Вооруженных сил Армении, еще четверо получили ранения.

Как сообщает Report, информация распространена на одной из активных страниц Армении в соцсети.

В сообщении отмечается о доставке в Ханкендинский госпиталь пятерых погибших и четырех раненых военнослужащих, имена которых на данный момент уточняются.

"С какой целью командование министерства обороны Армении вместе с режимом скрывают правду от народа? После наблюдавшейся на фронте напряженности, как и всегда, сообщили об отсутствии потерь. Так делали и во время апрельских боев. Командование армии сменилось, однако статистика потерь осталась такой же, как и прежде", - говорится в информации.

Зарегистрирован также факт массового отравления среди военнослужащих в одном из воинских частей в Агдаре (Мардакерте).