Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде: Армяне не стесняются проводить коварную политику за завесой беспомощности

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "Мы не должны терять время, так как армяне ведут свою ложную пропаганду там, где это возможно".

Как сообщает Report, об этом заявил шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на конференции, посвященной 31 марта - Дню геноцида азербайджанцев.

Он отметил, что по мере роста экономической силы Азербайджана армяне начинают "кричать" сильнее: "Независимо от местонахождения, армянскому народу удается представить себя беспомощным. Однако армяне не стесняются проводить коварную политику за завесой беспомощности. Армян беспокоит и пугает рост экономической силы Азербайджана в мире и в регионе. Поэтому они начинают "кричать" сильнее. Сколько мирных жителей погубили армяне в Турции. А теперь они представляют себя мировой общественности как народ, переживший геноцид".