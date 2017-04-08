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    С Агдабанского геноцида проходит 25 лет

    17 человек были сожжены заживо

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня очередная годовщина Агдабанского геноцида.

    Как сообщает Report, с тех кровавых событий проходит 25 лет.

    В ночь с 7-го на 8-ое апреля 1992 года состоящее из 130-ти домов село Агдабан Кельбаджарского района было полностью сожжено армянами и стерто с лица земли.

    779 мирных жителей села подверглись нечеловеческим пыткам, были убиты 67 человек, 8 из них - старики в возрасте 90-100 лет, двое - малолетние дети, 7 женщин сожжены заживо.

    Как очередное проявление осуществляемой армянами политики вандализма против нашего культурного наследия, были уничтожены рукописи поэта Гурбана Агдабанлы и одного из мастеров классической ашугской поэзии Деде Шемшира.

    Первым дав данной трагедии правовую и политическую оценку, общенациональный лидер Гейдар Алиев назвал события в Агдабане величайшим преступлением против человечества и охарактеризовал их как позор для всего человечества. 

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