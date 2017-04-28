Распространено заявление по итогам встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России по карабахскому урегулированию

Москва. 28 апреля. REPORT.AZ/ Главы МИД России, Азербайджана и Армении обсудили перспективу продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, по итогам встречи было распространено совместное заявление.

Как сообщает российское бюро Report, в заявлении отмечается, что встреча между министрами иностранных дел Азербайджана, Армении и России был организована по инициативе российской стороны. Руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян выразили благодарность министру иностранных дел России за усилия по содействию мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Стороны подчеркнули необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

По итогам трехсторонних переговоров состоялась их встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также специальным представителем действующего председателя ОБСЕ. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании", - говорится в заявлении.