Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности России урегулирование нагорно-карабахского конфликта в контексте усилий, предпринимаемых российской стороной.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, во встрече приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Сергей Нарышкин, глава администрации Кремля Сергей Иванов, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Михаил Фрадков.