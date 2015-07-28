Презентован сайт, посвященный раскрытию преступлений армянских террористов

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ "Проект "Voice of Karabakh" посвящен раскрытию преступлений армянских террористов в период нагорно-карабахской войны в Ходжавендском районе, геноциду азербайджанского населения в селе Гарадаглы и вообще истории и сути нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом сообщил директор исследовательского Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов на презентации сайта www.voiceofkarabakh.com.

"В азербайджанской истории есть ряд белых страниц, и наша первоочередная задача восполнить их, в том числе и в вопросе нагорно-карабахского конфликта", - заявил Р.Гусейнов.

Он указал, что нет необходимости доказывать причастности армян к Ходжалинскому геноциду, так как и так все ясно.

"Армяне сами признали факт их вовлечения и участия в этом. О конкретном участии известного террориста Монте Мелконяна в тех событиях и не только написал его брат в своей книге "Путь моего брата", отрывки из которой опубликованы на нашем сайте", - подчеркнул Р.Гусейнов, добавив, что сейчас идет работа по переводу книги.

По его словам, рубрик на сайте восемь и одна из них посвящена трагедии в селе Гарадаглы.

"Трагедия в селе Гарадаглы сопоставима с Ходжалинским геноцидом, однако благодаря героизму около 100 бойцов азербайджанской армии армяне понесли потери", - отметил директор центра.

Говоря о структуре сайта, автор проекта указал, что сайт создан с максимальным удобством, и опубликованными на нем материалами легко делиться в соцсетях.

В завершении своего выступления директор центра отметил, что за день до презентации сайт подвергся массированной атаки со стороны армян, но утром сайт смогли восстановить.

Сайт функционирует на трех языках: русском, азербайджанском и английском.

Проект был профинансирован Советом государственной поддержки НПО при президенте Азербайджана.