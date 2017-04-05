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    Представительство Франции при ОБСЕ: Статус-кво в Нагорном Карабахе не является устойчивым

    Франция полностью привержена прочному урегулированию конфликта путем переговоров

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Нынешний статус-кво в Нагорном Карабахе не является устойчивым, военного решения нагорно-карабахского конфликта не существует. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении постоянного представительства Франции при ОБСЕ по случаю годовщины апрельских боев.

    Постоянное представительство Франции призвало стороны конфликта соблюдать обязательства, принятые на саммите в Вене 16 мая 2016 года и в Санкт-Петербурге 20 июня 2016, а именно: прекращение огня, установление мер доверия и возобновление переговоров.

    "Как   заявил президент Олланд во время его недавних переговоров в Париже с  президентами Армении и Азербайджана, Франция по-прежнему полностью привержена прочному урегулированию конфликта путем переговоров в интересах стабильности и процветания всего региона", - говорится в заявлении.

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