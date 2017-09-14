Председатель парламентского комитета: В Азербайджане недостаточно широко распространена трансплантация органов

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Большинство поступивших в парламентский комитет по вопросам здравоохранения обращений связаны с лечением за границей".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании заявил председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

По его словам, в большинстве случаев поступившие в связи с лечением обращения бывают необоснованны: "Так как материально-техническая база здравоохранения в стране настолько развита, что в Азербайджане нет неизлечимого заболевания или патологии. Однако, мы согласны с проблемами, связанными с выплатами и пытаемся их решить. Очень жаль, что до сих пор недостаточно широко распространена трансплантация органов. В Азербайджане необходимо повторное обсуждение донорского вопроса и повторное рассмотрение закона. Можно казать, что донорство в Азербайджане на низком уровне".

А.Амирасланов заявил о наличии проблем в доставке в Азербайджан роговицы глаза: "Глазная роговица включена в особый список и в дальнейшем эти транспланты могут быть в нашей стране. Возможно создание банка глазной роговицы. Ее можно брать и у умерших людей".

Председатель комитета также заявил о включении в повестку пленарного заседания в период осенней сессии парламента двух законопроектов. Он заявил, что уже готовы законопроекты "О психологической помощи" и "О репродуктивном здоровье": "В то же время предусматривается подготовка законопроекта "О медицинской оптике". Закон "О репродуктивном здоровье" полностью готов, и с учетом некоторых замечаний, в него были внесены поправки. Также возможно проведение слушаний. Считаю, что в ближайшее время законопроект можно будет вынести на пленарное заседание Милли Меджлиса".