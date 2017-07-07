Посол: Политика Армении по заселению оккупированных территорий Азербайджана идет вразрез с принципами гуманитарного права

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде написал письмо газете "The Economist" в связи с размещением в издании статьи о сирийских армянах, которых правительство Армении расселяет в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт издания, в письме дипломат отмечает, что такая политика Армении идет вразрез с фундаментальными принципами международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций.

"Ясно, что армянское правительство, приводя в качестве довода гуманитарную помощь тем, кого затронул конфликт в Сирии, проводит свою хорошо задокументированную политику расселения на оккупированных территориях Азербайджана. Политика направлена на намеренное изменение демографического состава оккупированных территорий и ставит под удар усилия международного сообщества по мирному урегулированию длящегося долгие годы конфликта на Южном Кавказе", - пишет посол.

Далее Т. Тагизаде отмечает, что стоило бы ожидать, что правительство Армении проявит то же отношение к сотням тысяч азербайджанских беженцев и внутренне перемешенных лиц, который покинули свои дома в результате армянской агрессии: "Жаль, что, проявляя жалость к сирийским армянам, Армения продолжает отказывать азербайджанским беженцам в их основных правах".

Отметим, что ответ на данную статью дал и посол Турции в Великобритании Абдуррахман Билгич. Турецкий посол выражает недовольство упоминанием в статье вымышленного "армянского геноцида" и призывает автора статьи отметить тот факт, что Турция приняла у себя миллионы сирийских беженцев.