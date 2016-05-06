Посол США: Сопредседатели усердно работают со сторонами для мирного решения нагорно-карабахского конфликта

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Сопредседатели Минской группы ОБСЕ усердно работают со сторонами, для того, чтобы стороны конфликта могли продвинуться в направлении всеобъемлющего мирного решения нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута, комментируя вопрос возможного признания Арменией "независимости" так называемой "Нагорно-карабахской республики".

Р. Секута напомнил, что Госдепартамент США уже высказал мнение по этому поводу.

Посол подчеркнул важность для сторон строгого соблюдения режима прекращения огня.