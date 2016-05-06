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    Посол США: Сопредседатели усердно работают со сторонами для мирного решения нагорно-карабахского конфликта

    Важно четко соблюдать режим прекращения огня

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Сопредседатели Минской группы ОБСЕ усердно работают со сторонами, для того, чтобы стороны конфликта могли продвинуться в направлении всеобъемлющего мирного решения нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута, комментируя вопрос возможного признания Арменией "независимости" так называемой "Нагорно-карабахской республики". 

    Р. Секута напомнил, что Госдепартамент США уже высказал мнение по этому поводу. 

    Посол подчеркнул важность для сторон строгого соблюдения режима прекращения огня. 

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