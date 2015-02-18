Помощник госсекретаря США обсудила с главой МИД Армении нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Ереване помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд провела встречу с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи стороны обсудили совместные шаги в направлении расширения двусторонних отношений.

На встрече также состоялся подробный обмен мнениями касательно международных и региональных проблем – украинского кризиса, процессов на Ближнем Востоке.

В контексте переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта стороны сошлись во мнении о том, что необходимо приложить все возможные усилия для решения вопроса исключительно мирным путем, на основании принципов международного права. В этом плане Э.Налбандян отметил роль и вклад США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.