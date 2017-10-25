Патриарх Кирилл: Защита религиозных памятников позволит избегать обострения карабахского конфликта

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Необходимо защищать памятники религиозного назначения во избежание обострения нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в ходе заседания Президиума Межрелигиозного совета России.

Он напомнил, что недавно в Москве по его приглашению религиозные лидеры Азербайджана и Армении обсудили возможности урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Мы приняли заявление, в котором подчеркивается необходимость защиты памятников религиозного назначения, уважительного отношения к ним. Нами была высказана эта принципиальная позиция, потому что мы ясно осознавали: когда кто-то посягает на святыню, конфликт вспыхивает с новой силой, градус ожесточения достигает критических величин", - заявил патриарх.

Он указал, что религиозные лидеры Армении и Азербайджана "нашли в себе силы" заявить, что никаких надругательств над религиозными памятниками и традициями не может и не должно быть, так как в таком случае конфликт приобретает негативный религиозный контекст, что может привести к еще большему возгоранию противостояния.

Напомним, что встреча религиозных лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве России состоялась 8 сентября в резиденции Патриарха в Москве.