​Налбандян: "Какого-либо нового пакета по карабахскому урегулированию не существует"

Лавров не привозил в Армению какой-либо пакет, не обсуждался и вопрос взаимных уступок

Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ Какого-либо нового пакета по карабахскому урегулированию не существует.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян журналистам в воскресенье.

"Лавров не привозил в Армению какой-либо пакет, не обсуждался и вопрос взаимных уступок. Есть предложения посредников, которые отражены в пяти заявлениях президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заявил глава МИД Армении.