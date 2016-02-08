Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Находящиеся в заложниках у армян Дильгям Аскеров и Шахбаз Гулиев смогут поговорить со своими семьями через Skype.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

Как отметил заместитель премьер-министра, в Женеве (Швейцария) прошел ряд встреч, в ходе которых обсудили положение заложников: "На встрече с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером я попросил помочь с организацией прямой связи с находящимися в заложниках Дильгямом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым. В ближайшие дни будет создана возможность для встречи Дильгяма Аскерова и Шахбаза Гулиева с членами их семей через Skype".

А.Гасанов подчеркнул, что несмотря на неоднократные попытки азербайджанской стороны обменять Д.Аскерова и Ш.Гулиева с находящимися в Азербайджане армянскими пленными, армянская сторона отказалась от этого.