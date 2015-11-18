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    На линии соприкосновения азербайджано-армянских войск пройдет мониторинг

    Мониторинг планируется провести на линии соприкосновения войск близ села Горадиз Физулинского района

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ На линии соприкосновения азербайджано-армянских войск пройдет мониторинг.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 19 ноября планируется провести мониторинг на линии соприкосновения войск близ села Горадиз Физулинского района.

    С азербайджанской стороны мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Алберле, Питер Сведберг и представитель группы планирования высокого уровня полковник-лейтенант Ден Харвей.

    С противоположной стороны линии фронта мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров, Христо Христов и представитель группы планирования высокого уровня полковник Андрей Барашкин.

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