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    Мониторинг на линии противостояния войск прошел без инцидентов

    Мониторинг состоялся в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 12-го января на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Ашагы Вейсалли Физулинского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

    Об этом report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Христо Христов, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВУ) майор Джавит Эльяс.
    Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Питер Шведберг и руководитель ГПВУ полковник Ганс Лампалзер.

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