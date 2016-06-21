 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 12 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 12 раз нарушили режим прекращения огня.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района и на безымянных высотах Газахского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi