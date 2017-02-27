Минобороны Азербайджана опубликовало имена погибших военнослужащих - СПИСОК

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В 12:00 часов 26-го февраля при посредничестве ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста (МККК) планировалось проведение соответствующих мероприятий с целью выноса тел военнослужащих Абдуллаева Агшина Исмайыл оглы, Назарова Шахлара Яшар оглы, Гашымлы Турал Абдул оглы, Гадимова Зульфу Рагим оглы и Джафарова Закира Назим оглы с поля боя, которые погибли при пресечении крупномасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении по всей линии фронта в ночь с 24-го на 25-е февраля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Однако в момент начала процедуры выноса тел, Армения, нарушив условия заранее достигнутой с участием международных посредников договоренности с целью препятствовать проведению операции, преднамеренно выдвинула новые неприемлемые требования.

В то же время, противник, используя оружие разного калибра, в том числе артиллерийские установки, подверг обстрелу позиции наших войск на других участках фронта, а также совершил попытку спланированного диверсионного проникновения в нескольких направлениях.