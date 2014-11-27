Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 47 раз

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом нарушен 47 раз за сутки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Ангепар Бердского района Армении, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные на безымянных высотах в селе Алибейли Товузского района, а также с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района - позиции, расположенные в селе Гызылхаджилы Газахского района.

Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ сел Шураабад, Юсифджанлы, Марзили, Сарыджалы, Баш Гарванд, Кенгерли, Новрузлу, Шихлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедлы, Ашагы Вейсаллы Физулинского района,а также с безымянных высот Горанбойского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.