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    Минобороны Азербайджана: Армяне нарушили режим прекращения огня 111 раз

    Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, обстреляли позиции ВС Азербайджана

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 111 раз. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районах, в селе Айгепар Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылхаджылы, Кемерли и на безымянных высотах Газахского района, в селе Алибейли Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.

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