 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии воинской части Ракетных и Артиллерийских Войск в прифронтовой зоне

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, продолжаются строительные работы в войсковых частях Азербайджанской Армии.

    Об сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, 19-го июня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, приняв участие в открытии дислоцированной в прифронтовой зоне воинской части Ракетных и Артиллерийских Войск, ознакомился со штабом, боксами для боевой техники, солдатской казармой, столовой, строевым плацом и другими военными объектами на территории части.

    Еще раз напомнив о задачах, поставленных Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, министр обороны особо подчеркнул успехи, достигнутые в результате внимания и заботы, оказываемой армии.

    Генерал-полковник З.Гасанов поставил перед командованием соответствующие задачи в связи с повышением уровня боевой готовности Ракетных и Артиллерийских Войск и эффективным использованием боевых средств.

    В завершение был организован обед вместе с личным составом.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi