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    Министр обороны Азербайджана побывал в подразделениях, расположенных на передней линии обороны

    Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили воинские части, расположенные в прифронтовой зоне

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили воинские части, расположенные в прифронтовой зоне. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, посетив вершину Одундаг в направлении Газахского района государственной границы Азербайджана с Арменией и подразделения, расположенные в зоне Муров даг, министр обороны осмотрел позиции врага.

    Встретившись с личным составом, который несет боевое дежурство на передней линии обороны министр обороны ознакомился с боевой и морально-психологической подготовкой и социально-бытовой обстановкой военнослужащих. В подразделениях, расположенных в горных и сложных климатических условиях на линии противостояния с противником, министру обороны было доложено об оперативной обстановке в местности. 

    Личный состав, несущий боевое дежурство в окопах, заверил министра в том, что верно служит своей Родине, народу, государству, и готов по приказу Верховного Главнокомандующего сражаться за освобождение оккупированных территорий.

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