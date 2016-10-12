Министр обороны Азербайджана побывал в подразделениях, расположенных на передней линии обороны

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили воинские части, расположенные в прифронтовой зоне. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, посетив вершину Одундаг в направлении Газахского района государственной границы Азербайджана с Арменией и подразделения, расположенные в зоне Муров даг, министр обороны осмотрел позиции врага.

Встретившись с личным составом, который несет боевое дежурство на передней линии обороны министр обороны ознакомился с боевой и морально-психологической подготовкой и социально-бытовой обстановкой военнослужащих. В подразделениях, расположенных в горных и сложных климатических условиях на линии противостояния с противником, министру обороны было доложено об оперативной обстановке в местности.

Личный состав, несущий боевое дежурство в окопах, заверил министра в том, что верно служит своей Родине, народу, государству, и готов по приказу Верховного Главнокомандующего сражаться за освобождение оккупированных территорий.