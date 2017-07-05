МИД Турции: Мы резко осуждаем коварную атаку Армении

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Турции распространило заявление в связи в гибелью двух лиц и ранением одного человека в результате обстрела 4-го июля вооруженными силами Армении из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов села Алханлы Физулинского района.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Мы резко осуждаем это действие Армении. Аллах рехмет элясин погибшим в результате этого коварного нападения азербайджанским братьям, выражаем соболезнования всему азербайджанскому народу и желаем здоровья раненой во время обстрела азербайджанке".

"Это презренное событие, провокация оккупировавшей одну пятую земель Азербайджана Армении с помощью тяжелой техники на пограничной территории противоречит международному праву и человеческим ценностям. Это наглядно проявилось в нацеливании на женщин и детей. Армения намеренно проводит такую политику систематически, создавая большие препятствия мирному урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Незаконное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана – основная причина напряженности и инцидентов в зоне конфликта и главное препятствие его политическому решению. Ответ политико-военного руководства Армении убийством гражданских лиц на призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международных организаций к урегулированию конфликта субстантивными переговорами еще раз доказывает, что сопредседатели, согласно нормам и принципам международного права и решениям и резолюциям международных организаций, должны потребовать от Армении в скорейшем времени вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана и изменить опирающийся на оккупацию статус-кво. Турция как член Минской группы ОБСЕ, созданной для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, поддержит усилия по справедливому, продолжительному решению конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что 4-го июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967-го года рождения) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015-го года рождения). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965-го года рождения) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована. В связи с инцидентом соответствующие международные структуры были проинформированы. Вследствие адекватных ответных действий, предпринятых подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана расположенных в этом направлении, противник был подавлен. Министерство обороны заявляет, что вся ответственность за кровавую провокацию целиком и полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.