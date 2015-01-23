МИД: Сопредседатели должны заставить Армению приостановить насильственные и провокационные действия

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ МИД Азербайджана выразило отношение к призыву американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ о приостановке президентами Азербайджана и Армении насилия на линии соприкосновения войск.

Как сообщает Report, в распространенном в СМИ заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева говорится: "В ответ на обращение американского сопредседателя МГ ОБСЕ Джеймса Уорлика к сторонам конфликта, мы обращаемся к сопредседателям Минской группы с требованием заставить руководство Армении приостановить насильственные и провокационные действия и вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий".

Отметим, что на своей странице в Twitter Уорлик призвал президентов Азербайджана и Армении остановить насилие вдоль линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск.

"Мое обращение к президентам: остановить насилие вдоль линии соприкосновения и быть приверженными к переговорам", - отметил сопредседатель.