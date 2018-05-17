МИД Азербайджана распространило заявление в связи с 26-ой годовщиной оккупации Лачина

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "18 мая 1992 г. в рамках продолжения военной агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики был оккупирован Лачинский район, не входивший в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Хикмета Гаджиева в связи с 26-й годовщиной оккупации Лачинского района.

Он отметил, что в результате оккупации население Лачинского района подверглось этнической чистке, и к настоящему времени жители Лачинского района числом более 77 тысяч человек пребывают в качестве вынужденных переселенцев в различных регионах Азербайджана.

Арменией нанесён значительный ущерб государственной и частной собственности района. Так, разграблены и уничтожены 217 культурных, 101 образовательное учреждение, 142 объекта системы здравоохранения, 462 предприятия сферы торговли, 30 – связи, 2 – автотранспорта и прочие производственные объекты различного назначения.

54 исторических памятника мирового и более 200 местного значения подверглись вандализму. Среди них кавказско-албанский храм "Агоглан" VI в., относящаяся к XIV в. тюрба (усыпальница) Мелик Аждар, мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух. Лачынский исторический музей и его коллекция, состоящая из древних золотых, серебряных и бронзовых монет, были разграблены. Например, серебряная сумка, являвшаяся экспонатом Лачинского исторического музея, была продана в Лондоне на аукционе "Сотбис" за 80 тысяч долларов США.

Армения, грубо нарушая обязательства, налагаемые на неё Женевскими Конвенциями, продолжает незаконные действия по изменению географических названий, разграблению природных ресурсов района и изменению его демографического состава путём проведения целенаправленной политики расселения этнических армян, в основном беженцев из Сирии.

Европейский Суд по правам человека, приняв в деле "Чырагов и другие против Армении" решение в пользу насильственно изгнанных из Лачинского района граждан Азербайджана, установил нарушение их прав собственности, уважения к личной и семейной жизни, а также на судебную защиту, закреплённых в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также в пунктах 19-20 указанного решения нашли своё отражение факты вооружённого нападения на Лачинский район, в особенности на город Лачин, нанесения по нему в середине мая 1992 г. бомбовых ударов с воздуха, разрушения множества домов, их разграбления и сожжения, в целом – полного разрушения Лачина и окрестных сёл в период военного конфликта.

Оккупация Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих к нему районов со стороны вооружённых сил Республики Армения, проведение этнической чистки против азербайджанского населения захваченных районов явственно демонстрирует, что истинные намерения Армении заключаются в приобретении территорий путём военной агрессии и оккупации.

В условиях эскалации военной агрессии Армении Совет безопасности ООН, приняв в 1993 г. резолюции 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993), осудил оккупацию территорий Азербайджана, вновь подтвердил территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики и то, что Нагорный Карабах является её неотъемлемой частью, потребовал незамедлительного, безоговорочного и полного вывода оккупационных сил с захваченных ими территорий. Однако Армения, игнорируя и не исполняя требования Совета Безопасности ООН, продолжает проводить политику, направленную на аннексию территорий Азербайджана.

Предпринимаемые Арменией в противоречие императивным нормам международного права и Уставу ООН попытки представить результаты незаконного применения силы против Азербайджана, а также массовое нарушение с её стороны основных прав и свобод более 700 тысяч азербайджанцев путём их насильственного изгнания из мест исконного обитания на оккупированных территориях в контексте "права на самоопределение" и "прав человека" проживающего в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана армянского меньшинства численностью менее 90 тысяч – абсурдны и не вписываются ни в какие нравственные, правовые и политические рамки.

Армения в итоге должна осознать, что продолжение оккупации территорий Азербайджана никогда не приведёт к преследуемым ею целям, а основанный на оккупации статус-кво является одной из основных причин изоляции самой Армении и наблюдающегося там сегодня системного социально-экономического и демографического кризиса. Прекращение оккупации территорий Азербайджана и вывод оттуда войск Армении может открыть возможности для всестороннего регионального сотрудничества и внести вклад в обеспечение устойчивого мира.

Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, обеспечение прав вынужденных переселенцев из Лачинского и других оккупированных районов по возвращению на родные земли, устранение тяжёлых последствий конфликта в целом, будучи долгом международного сообщества, наряду с этим является и неотъемлемым бесспорным правом Азербайджанского государства, закреплённым в Уставе ООН.

Азербайджанская сторона, поддерживая интенсификацию международных усилий в направлении скорейшего разрешения конфликта, оставляет за собой право на восстановление своей территориальной целостности и суверенитета в рамках международно признанных границ, а также обеспечение попранных интересов её граждан.