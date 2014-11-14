​Мэтью Брайза: Я не думаю, что переговоры по карабахскому конфликту перешли на новый уровень

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Информация о полете армянского вертолета вдоль линии соприкосновения войск в Агдамском районе Азербайджана и последовавшее уничтожение вертолета должны быть пристально расследованы Минской группой ОБСЕ".

Об этом заявил Report бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от Америки, эксперт Международного Центра Изучения вопросов обороны Мэтью Брайза.

По его мнению, любые провокации на линии соприкосновения войск "являются серьезным препятствием мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также могут привести к просчетам, которые разожгут открытое противостояние".

М. Брайза отметил, что нынешняя ситуация вызывает опасения, особенно учитывая действия России в Украине, что также "способствует возрастанию напряженности во всех соседних странах России, включая Азербайджан и Армению".

М.Брайза также коснулся недавней встречи президентов Азербайджана и Армении в Париже. По его словам, встреча была важной, так как отражала личную вовлеченность президента Франции в посреднический процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. "Такая причастность даже гораздо важнее теперь, в тот момент, когда президент Путин вторгся в Украину, создав новый замороженный конфликт, тем самым, подорвав свое доверие в рамках Минской Группы ОБСЕ. Если президент Олланд продолжит подобную инициативу в рамках Минской Группы, и если президент Обама подключится к нему, тогда может наметиться прогресс в посреднической миссии конфликта. Если нет, тогда парижская встреча будет не более, чем обычной встречей".

По мнению М. Брайзы, некоторое время назад В.Путин решил стать более активным в рамках МГ ОБСЕ, чтобы смягчить тон критики в адрес России ввиду ее вторжения в Украину, и надеясь избежать дальнейших санкций ЕС. "Возросшая активность президента Франции и госсекретаря США, является ответным действием недавней активности российского президента. Поэтому, к сожалению, я не думаю, что переговоры перешли на новый уровень, но буду рад, если я ошибусь".