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    Глава МИД России: Надеемся, что договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе будет соблюдаться

    Нынешняя ситуация требует от нас создать более эффективные меры для создания доверия

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Мы с удовлетворением констатировали факт достижения перемирия между сторонами нагорно-карабахского конфликта. Путин напрямую переговорил с президентами Азербайджана и Армении. Надеемся, что перемирие будет соблюдаться". Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Баку.

    "Мы думаем, что нынешняя ситуация требует от нас активно просмотреть имевшиеся договоренности и создать более эффективные меры для создания доверия. Укрепление доверия не означает, что мы должны расслабиться в плане достижения всеобъемлющего соглашения. Россия как страна-сопредседатель и друг Азербайджана продолжит продвигать дело в том русле, в котором оно протекало", - заявил Лавров. 

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