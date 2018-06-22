Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о встрече

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян договорились провести встречу в ближайшее время при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает Report, об этом заявил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"На министерском уровне стороны пришли к договоренности, что посредством Минской группы ОБСЕ в ближайшее время пройдет встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в связи с решением конфликта", - сообщил Х.Гаджиев.