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    Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о встрече

    Об этом сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян договорились провести встречу в ближайшее время при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

    Как сообщает Report, об этом заявил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    "На министерском уровне стороны пришли к договоренности, что посредством Минской группы ОБСЕ в ближайшее время пройдет встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в связи с решением конфликта", - сообщил Х.Гаджиев. 

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