Глава МИД Турции: Нагорно-карабахский конфликт не решается из-за противостояния между Россией и Западом

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт не решается из-за противостояния между Россией и Западом.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу.

По его словам, отголоски "холодной войны" все еще слышны, и от этого страдают такие страны, как Украина, Грузия. "От Запада этим странам нет никакой пользы. России и Западу надо изучить уроки прошлого, вспомнить к чему привела 'холодная война'".