Глава МИД Коста-Рики: Несмотря на конфликт Азербайджан смог добиться небывалого экономического прогресса

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Коста-Рика поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках международно-правовых документов. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Коста-Рики Мануэль Гонсалес Санс на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

"Мы поддерживаем решение конфликта в рамках международного права, признаем соответствующие документы, выступаем за урегулирование посредством переговорных процессов", - заявил глава МИД Коста-Рики.

По его словам, Азербайджан, несмотря на трудности и продолжающийся конфликт, смог добиться небывалого экономического прогресса.

Глава МИД Коста-Рики подчеркнул, что если Совет безопасности ООН признает Ходжалинский геноцид, то его страна однозначно поддержит данную инициативу.

"Мы всегда поддерживаем резолюции СБ ООН и уважаем международное право", - отметил М.Г.Санс.