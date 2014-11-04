Генсек ООН: Давние противоречия на Южном Кавказе представляют потенциальную угрозу

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ "Давние противоречия на Южном Кавказе остаются неразрешенными и потому представляют потенциальную угрозу". Как сообщает Report, об этом заявил сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

П. Г. Мун в своем выступлении затронул наиболее актуальные вопросы, которые представляют вызов для безопасности всего региона ОБСЕ.

Он отметил, что неразрешенные конфликты на Южном Кавказе вызывают озабоченность ОБСЕ.

Генеральный секретарь ООН также затронул ситуацию на Украине. Он высоко оценил роль ОБСЕ и активное участие ее миссии в Украине, отметив, что обе организации несут общую ответственность за разряжение напряженности в этой стране.