Генсек: ОБСЕ не может навязать решение нагорно-карабахского конфликта

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Единственный способ разрешить затянувшийся нагорно-карабахский конфликт – возвращение сторон за стол переговоров с честными намерениями". Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью "Интерфакс".

"ОБСЕ предоставляет площадку для диалога и поддерживает стороны в достижении долгосрочного мира. А для этого необходима настоящая политическая воля сторон. Только сами стороны конфликта могут достичь мирного урегулирования. ОБСЕ не может навязать разрешение конфликта", - заявил он.

В этой связи он поприветствовал встречу между президентами Азербайджана и Армении, которая состоялась 16 октября в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы, и которая стала первой прямой встречей на таком уровне более чем за год.

"Минская группа под руководством трех сопредседателей остается единственным признанным форматом для сторон. Она пользуется полным доверием со стороны всех государств-членов ОБСЕ", - отметил Т. Гремингер.