Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня 14 раз

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 14 раз. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района и на безымянных высотах Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные на безымянных высотах в Газахском и Товузском районах.

Позиции наших Вооруженных Сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районах.