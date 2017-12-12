 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Еще один солдат армянской армии получил ранение от взрыва мины

    Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Еще один солдат армии Армении пострадал от взрыва мины.

    Как сообщает Report со ссылкой на news.am, инцидент произошел 11 декабря на позициях на передовой линии.

    В результате взрыва, находившийся на боевом дежурстве солдат армянской армии Артур Гарики Даниэлян 1998 г.р. получил ранения.

    Начальник пресс-службы министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил информацию. В настоящее время военнослужащий проходит лечение в Бердском военном госпитале. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi