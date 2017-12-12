Еще один солдат армянской армии получил ранение от взрыва мины

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Еще один солдат армии Армении пострадал от взрыва мины.

Как сообщает Report со ссылкой на news.am, инцидент произошел 11 декабря на позициях на передовой линии.

В результате взрыва, находившийся на боевом дежурстве солдат армянской армии Артур Гарики Даниэлян 1998 г.р. получил ранения.

Начальник пресс-службы министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил информацию. В настоящее время военнослужащий проходит лечение в Бердском военном госпитале. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.