​Джеймс Уорлик встретится с вынужденными переселенцами Азербайджана

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Я с нетерпением ожидаю сегодняшнюю церемонию открытия первых Европейских игр".

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

Он отметил, что в рамках участия в церемонии открытия I Европейских Игр проведет обсуждения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и проведет встречу с вынужденными переселенцами, пострадавшими в результате этого конфликта.