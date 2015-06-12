 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Джеймс Уорлик встретится с вынужденными переселенцами Азербайджана

    В рамках участия в церемонии открытия Евроигр он проведет обсуждения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Я с нетерпением ожидаю сегодняшнюю церемонию открытия первых Европейских игр".

    Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

    Он отметил, что в рамках участия в церемонии открытия I Европейских Игр проведет обсуждения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и проведет встречу  с вынужденными переселенцами, пострадавшими в результате этого конфликта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi