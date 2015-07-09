​Дачич: Для решения конфликта необходимы политическая воля Азербайджана, Армении и поддержка мирового сообщества

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Для решения нагорно-карабахского конфликта необходимы политическая воля и Азербайджана, и Армении, а также поддержка мирового сообщества". Как сообщает Report, об этом заявил сегодня действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Сербии Ивица Дачич, отвечая на вопрос азербайджанских депутатов в рамках закрытия сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в Хельсинки.

Действующий председатель ОБСЕ отметил, что нагорно-карабахское урегулирование являлось одним из вопросов председательства Сербии в организации в этом году. И. Дачич напомнил, что в рамках председательства Сербии в ОБСЕ он посетил Армению и Азербайджан, "чтобы придать максимальный импульс усилиям Минской группы".

И. Дачич заявил, что посредники предпринимают усилия, чтобы стабилизировать ситуацию и решить конфликт.

Он также отметил важность реализации мер по построению доверия между сторонами конфликта.