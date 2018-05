Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан объявил в розыск по линии Интерпола группу зарубежных ученых, принявших участие в раскопках в Азыхской пещере. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, по информации пресс-службы полиции Армении, 1 марта от национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане направлен циркуляр, адресованный странам-членам организации, касательно объявления в розыск группы армянских и зарубежных научных работников, проводивших в 2016 году раскопки на оккупированных территориях Азербайджана.

Розыск был объявлен по нескольким статьям УК Азербайджана: 116.0.8-3 (нарушение международных гуманитарных норм во время конфликта), 165.2.2 (нарушение авторских или смежных прав), 183.2.1 (грабеж предметов, имеющих особую ценность), 183.2.2, 281.2 (публичные призывы против государства), 318.02 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана).

Ранее МИД Азербайджана оценил проведение этих незаконных раскопок как серьезное нарушение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

"Уже некоторое время, как сотрудник Испанского национального музея естественных наук Иоланда Фернандез-Хальво (Dr. Yolanda Fernandez-Jalvo, Museo Nacional de Ciencias Naturales), сотрудник Блэндфордского музея Великобритании Тания Кинг (Dr. Tania King) и сотрудник Музея естественной истории Великобритании Питер Эндрюс (Dr. Peter Andrews, Natural History Museum, London) ведут незаконные археологические раскопки в Азыхской пещере на территории оккупированного армянами Ходжавендского района Азербайджана.

Ээти лица, незаконно перешедшие государственную границу Азербайджанской Республики без лицензии соответствующих государственных структур нашей страны, проводят раскопки на территории Азыхской пещеры. Добытые за этот период исторические образцы и предметы материальной культуры, или сведения о них были тайно, обманным путем перевезены через границу Азербайджанской Республики, минуя таможенный контроль. Предпринимаемые ими такие противоправные действия являются серьезным нарушением территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики. Такими действиями они грубо нарушили международное гуманитарное право, положения Конвенции ЮНЕСКО 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention1954) и Конвенции ЮНЕСКО 1970 года "О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit mport,Export and Transfer of Owner ship of Cultural Property1970) ".

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с противозаконной деятельностью этих лиц и в этом контексте предпринимаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Посредством дипломатических каналов, страны, гражданами которых являются указанные лица, также будут проинформированы о возбуждении уголовного дела", - заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.